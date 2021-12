Pedro Mariano traz turnê com orquestra a Salvador

Acompanhado por uma orquestra, o cantor Pedro Mariano, apresenta o show de lançamento do CD e DVD "Pedro Mariano e Orquestra", em única apresentação, no dia 22 de março, às 20h, no Teatro Castro Alves.

Pedro Mariano teve idéia do espetáculo para poder ouvir músicas de seu repertório, e de outros intérpretes, com arranjos especiais e orquestrais. Ele vai utilizar músicos de Salvador na orquestra.

Com direção de Jorge do Espírito Santo e direção musical de Otávio de Moraes, Pedro Mariano e Orquestra apresentam releituras de canções como: "Simplesmente" (Samuel Rosa/Chico Amaral); "Pra Você Dar o Nome" (To Brandileone); "Simples" (Jair Oliveira). Farão parte desse repertório também, músicas consagradas de artistas da nossa MPB, como Ivan Lins, Lulu Santos e Gonzaguinha.

Pedro Mariano também estará acompanhado por sua banda: Conrado Goys (guitarra e violão), Luis Gustavo Garcia (baixo), Marcelo Elias (piano e teclado) e Thiago Rabello (bateria).

