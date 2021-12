Pedro Mariano apresenta show inédito no TCA

O cantor Pedro Mariano, um dos intérpretes da Música Popular Brasileira (MPB), chega a Salvador, para apresentar um show inédito com sucessos da carreira. O evento acontece no dia 21 de abril, no Teatro Castro Alves (TCA).

Para a apresentação, Pedro se une ao pianista e diretor musical Marcelo Elias. No repertório, além das surpresas, canções de compositores consagrados como: “Caminhos Cruzados” (Tom Jobim e Newton Mendonça) “Acaso” (Abel Silva e Ivan Lins) e “Dupla Traição” (Djavan); “Tem Dó” (Baden Powell e Vinícius de Moraes); “Sangrando” (Gonzaguinha), “Um pouco mais perto” (Ana Carolina, Chiara Civello e Edu Krieger), “Você” (Roberto Carlos), entre várias outras.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves, SAC dos shoppings Barra e Bela Vista e pelo site do Ingresso Rápido. Os valores dos bilhetes custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) das filas A a P, R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) das filas Q a Z6 e R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) das filas Z7 a Z11.

