Pedro Mariano abre segundo dia do Festival de Lençóis

Todo o romantismo de Pedro Camargo Mariano deu o tom da segunda noite do 17º Festival de Inverno de Lençóis, neste sábado, 10. Acompanhado de banda, o cantor fez um apanhado na carreira, cantando sucessos como "Simplesmente" e "Pode Ser".

"A Bahia tem uma multiculturalidade, por isso é muito divertido tocar aqui. A gente sente que o público tem uma relação maior e muito intensa com a música", declarou ele.

Em seguida, foi a vez da banda baiana Scambo subir ao palco e empolgar o público com o repertório dos quatro discos da carreira, "Vermelho", "Preto", "Exerça" e "Flaire".

"Voltar a se apresentar no Festival de Lençóis 14 anos depois é muito bacana para gente. O nosso público está aqui, participa cantando do começo ao fim. Cinquenta por cento do show são eles que fazem", afirmou o vocalista Pedro Pondé.

A Scambo alcançou uma projeção nacional maior depois da participação no programa SuperStar, da TV Globo, e agora grava mais um disco. "Estamos sempre crescendo, participando de um circuito muito forte no interior da Bahia e em outros estados", disse o guitarrista, Graco.

A noite também contou com as apresentações de grupos locais. A Família Grãos de Luz e Griô, oriunda do Ponto de Cultura de mesmo nome, abriu o segundo dia com um espetáculo que misturou música, dança, teatro e poesia para conscientizar sobre o ensino de história da África nas escolas.

O grupo, que participou de todas as edições do Festival de Inverno de Lençóis, contou ainda com participação da cantora Juliana Ribeiro, que colocou o público para dançar ao som de samba. O encerramento da noite ficou por conta da banda de reggae Zion.

A 17ª edição do Festival de Inverno de Lençóis será encerrada neste domingo, 11, com shows de Diogo Nogueira e Baiana System.

Juliana Ribeiro foi uma das atrações na Horácio de Mattos (Margarida Neide | Ag. ATARDE)

