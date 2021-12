Pedro Luis grava autorias que foram hits em outras vozes

O que faz o sucesso de um compositor? O reconhecimento do público quanto as pessoas reconhecem suas músicas ou o sucesso de gravações nas vozes de outros artistas quando as músicas ficam conhecidas nas vozes de outros cantores? Esta é uma questão que traz o DVD Aposto, do cantor e compositor Pedro Luís.

Conhecido por seus trabalhos com a banda Pedro Luís e A Parede e o grupo Monobloco, o carioca, com mais de 25 anos de carreira, lança seu primeiro DVD solo, resultado de um desejo pessoal de apresentar canções de sua autoria, mas que ficaram famosas com outros intérpretes.

Com Pedro Luís (voz, cavaco e violões) e Paulino Dias na percussão, o show tem caráter intimista, gravado dentro do ateliê do artista visual Sérgio Marimba, que assina a direção de arte. Em formato de DVD, mas também lançado em CD, o projeto é uma realização do Canal Brasil, MP,B Discos e Astronauta Tupy.

Inquietação

O projeto nasceu não somente da vontade de fazer o registro de seu trabalho, mas sobretudo a partir da turnê que Pedro fez com o show Por Elas - uma homenagem a várias vozes femininas que gravaram suas canções. E, nesse percurso, sentiu: "Eu fiquei muito instigado, pois em algumas cidades que fui percebi que as pessoas reconheciam as músicas mas não associavam que elas eram de minha autoria".

Daí nasceu a letra Aposto, de Lucky Luciano, que traz no refrão os versos: "Aposto que não sabia/ essa música era minha". E foi Aposto que definiu a proposta do DVD, um verdadeiro desafio de associar a imagem de Pedro a canções consagradas em diversas vozes.

Muitos foram os intérpretes que imprimiram sua identidade às canções de Pedro, entre eles Adriana Calcanhotto, com Mão e Luva; Fernanda Abreu, que gravou Tudo Vale a Pena; a banda Cidade Negra, que fez sucesso com Girassol; O Rappa, com Miséria S.A e Noite Severina, com Ney Matogrosso e ainda Elba Ramalho.

"É comum acontecer com os intérpretes que criam uma versão muito pessoal da música e acabam sendo identificados como autores, mesmo que às vezes eles não sejam os compositores das músicas, isso é bacana", fala Pedro sobre o fato de artistas cantarem suas canções.

Além da inquietação, Pedro confessa que existe certa vaidade em querer que as pessoas saibam que ele é compositor de tantos sucessos.

"Eu sou cantautor, gosto de defender minhas canções e é bom marcar isso. Além disso, rever essas canções e contá-las de uma outra maneira, reconstruí-las, é um desafio".

Trabalho solo

Mesmo com uma trajetória de projetos coletivos, Pedro fala sobre o caráter solitário do seu processo de composição. "O meu criar é muito solitário e caótico. Tenho vários parceiros, mas são poucos com os quais eu consigo fazer a canção junto realmente, é bem difícil esse processo".

Assim, este DVD é sobretudo um marco na carreira do compositor. "Aposto é um mergulho quase solitário onde tenho que defender as canções da minha maneira".

Bianca Ramoneda e Jorge Bispo assinam a direção do show que, apesar da simplicidade, A concepção estética e sonora do DVD é bastante rica em estímulos visuais, sobretudo por se tratar de um atelier. "A proposta é realmente não esconder nada, a gente queria fazer uma coisa diferente para prender a atenção do olhar, não somente pelas canções, mas pelo ambiente também".

Começando com takes mais fechados no início e sonoridade mais lenta, aos poucos tudo vai sendo revelado, seja o lugar, seja a explosão das músicas. Na abertura, a canção Imantra, apresenta um clima calmo e tranquilo. O pequeno público é formado por alguns fãs, amigos e familiares, que junto garantem o clima de cumplicidade e interação com os músicos.

Entre as inéditas, a música De Nós, cantada em dueto com Zélia Duncan. Participa também a cantora Nina Becker em Parte Coração, uma das primeiras composições de Pedro Luís. Nos extras, gravados no estúdio Toca do Bandido, Martinho da Vila e Mart'nália encantam com Samba de Cabôco, e Indivídua, interpretada pelos autores João Cavalcanti e Pedro Luís, com intervenção performática de Cabelo; e ainda o forró Véu de Filó, com participação de Bruna Caram e Duda Brack.

