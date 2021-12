Pedro Leonardo grava clipe e se despede da carreira

O cantor Pedro Leonardo, filho do sertanejo Leonardo, gravour no Espírito Santo o videoclipe de uma nova música, "Nasci de Novo", para se despedir da carreira. Pedro agora quer ser apresentador. Ele gravou, nesta quarta, 23, no Convento da Penha, em Vila Velha.

Segundo o artista, a nova canção é um agradecimento pela vida. No dia 20 de abril do ano passado, nas proximidades de Tupaciguara, em Minas Gerais, quando voltava de um show, Pedro sofreu umacidente de carro. Foram 81 dias internado, sendo 30 em coma. Ele teve alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 9 de julho de 2012 e retornou a Goiás para continuar a recuperação.

