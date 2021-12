Paulo Ricardo perde processo e não pode mais cantar músicas do RPM

O cantor Paulo Ricardo, ex-baixista e vocalista do grupo RPM, está proibido de cantar as músicas da banda. A decisão foi movida pela justiça de São Paulo em processo que corria desde 2017, movido pelos demais integrantes — Luiz Schiavon, Fernando Deluqui e Paulo Pagni, morto em 2019.

De acordo com o processo, os quatro haviam assinado um documento em 2007 onde proibia que fosse explorado de forma individual a marca e as músicas ligadas a banda. Dessa forma, Paulo Ricardo ficou responsável de registrar o grupo RPM no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) como algo pertencente a todos os integrantes.

Anos depois desse ocorrido, Schiavon, Deluqui e P.A descobriram que o cantor não havia feito o que foi acordado e teria supostamente registrado a marca apenas em seu nome. Na ocasião, a defesa de Paulo Ricardo alegou que a “RPM” estava em seu nome desde 2013. Além disso, ainda alegaram que a banda foi criada sob “sua incontestável liderança”, classificando os três antigos colegas como “músicos acompanhantes”.

Segundo os ex-integrantes, o conjunto nunca foi uma criação pertencente ao cantor e que os grandes sucessos do grupo eram de autoria deles, e não de Paulo Ricardo.

Em agosto do ano passado, o vocalista chegou a conseguir na justiça o direito de cantar as músicas "Louras Geladas", "Olhar 43" e "Rádio Pirata", canções pertencentes ao álbum de maior sucesso da banda, com cerca de 2,5 milhões de cópias vendidas.

Com o direito perdido, Paulo Ricardo terá que indenizar os antigos colegas em R$ 112 mil, além de juros e correção. O cantor também fica impedido de cantar as músicas sem pedir a autorização dos demais ex-integrantes.

