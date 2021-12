Paulinho, vocalista do Roupa Nova, morre no Rio após contrair Covid-19

Paulo César Santos, mais conhecido como Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova, morreu na noite desta segunda-feira, 14. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'or, na zona sul do Rio, após sofrer complicações da Covid-19.

Segundo informações do UOL, a morte foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor. Nesta segunda, em uma postagem nas redes sociais, a banda chegou a afirmar que o quadro de saúde do vocalista era delicado.

Em setembro, Paulinho realizou um transplante de medula óssea para tratar um linfoma. No mês de novembro, o cantor testou positivo para o novo coronavírus e precisou ser internado. Apesar de ter respondido bem ao tratamento, precisou ser novamente internado para tratar a Covid.

Integrante do Roupa Nova desde a formação original, Paulinho era vocalista e percussionista. O artista deixa dois filhos, o músico Pepê, baterista da banda Jamz, e a cantora Twigg. Entre as canções eternizadas na voz dele estão “Whisky a Go-Go”, “Linda” e “Volta pra Mim”.

