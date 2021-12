Paulinho Tapajós morre aos 68 anos

O músico, cantor e compositor Paulo Tapajós Gomes Filho, mais conhecido como Paulinho Tapajós, morreu nesta sexta-feira, 25, aos 68 anos. Segundo o primo do artista, Tibério Gaspar, Paulinho lutava contra um câncer há seis anos.

"Nesse momento recebi com muito pesar a notícia de falecimento do meu primo e amigo Paulinho Tapajós. Começamos juntos a carreira musical. Paulinho era um poeta de infinita grandeza. Estou muito triste com essa notícia embora soubesse que era inevitável e o melhor pra ele. Paulinho lutou bravamente contra um câncer. Foram uns seis anos de sofrimento intenso", escreveu Tibério, em seu perfil no Facebook.

Paulinho Tapajós ficou conhecido por compor clássicos da música brasileira, como Andança e Sapato Velho.

