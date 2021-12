Paulinho da Viola fará show na Concha Acústica no dia 25

O sambista Paulinho da Viola fará show no dia 25 deste mês, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. A apresentação, que será em homenagem ao Mês da Consciência Negra, será a partir das 18h e já está com os ingressos à venda.

As entradas são comercializadas a partir de R$ 90 (inteira) para pista. Já para quem prefere um espaço no camarote, o custo aumenta para R$ 180 (também inteira). Estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes terão direito à meia entrada, que custa R$ 45 (pista) e R$ 90 (camarote).

A apresentação, inédita da Concha e denominada de “Zumbido no Muncab”, terá a participação de 17 músicos e servirá para angariar recursos para a finalização do processo de construção do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), que organiza o evento junto com a Sociedade Amigos da Cultura Afro-Brasileira.

adblock ativo