Paulinho Boca de Cantor lança DVD nesta quinta

A longa tradição da música baiana é homenageada por Paulinho Boca de Cantor em seu mais novo lançamento, o DVD ao vivo A História da Música na Bahia. Nesta quinta-feira, 27, ele lança o trabalho com show no Café-Teatro Rubi (Sheraton da Bahia Hotel).



A apresentação segue a mesma estrutura do show em DVD, gravado no Teatro Castro Alves. Em 17 blocos temáticos (medleys), Paulinho enfileira alguns dos maiores clássicos da música produzida em terras baianas - ou por baianos.



Ele começa lá do início, com o lundu Isto É Bom, de Xisto Bahia (1841-1894), e segue com Yayá Yoyô (Josué de Barros) e Yayá Baianinha (Humberto Porto).



O bloco seguinte é "Samba", com Brasil Pandeiro (Assis Valente) e assim por diante, passando por vários estilos, movimentos e gêneros, até chegar aos "Fenômenos de Popularidade", com o pagode Mandei Meu Cavaco Chorar (Harmonia do Samba) e o arrocha Tantinho, de Carlinhos Brown.



"O que deu mais trabalho foi a pesquisa. São 42 músicas de samba, bossa, tropicália, Novos Baianos, Raul, samba de roda, blocos afro", conta Paulinho.

"Como não é uma seleção que visa um concurso do melhor da música, a gente pontua também os fenômenos de popularidade como axé, pagode e arrocha. Acaba tudo em um grande carnaval", detalha.



"É importante ressaltar que é um olhar meu, já que dos anos 1950 para cá eu vivenciei a música ao vivo", afirma.



É tudo coisa nossa



Para Paulinho, não só a música baiana é essencial para o desenvolvimento dessa arte no Brasil, como ela, a exemplo do próprio país, nasceu aqui.

"De onde vem essa musicalidade? Quando só tinha índio e português, que som poderia rolar? E com a chegada do negro, o que mudou? Tudo isso me moveu nessa pesquisa", diz.



"Xisto Bahia, compositor pioneiro, era admirado por Pedro II. E os compositores que tiveram mais importância na vida da Carmen Miranda eram todos baianos: Josué de Barros, Assis Valente e Caymmi", garante.



A bossa nova, claro, também é coisa nossa. "É bom deixar claro que quem inventou a bossa foi João Gilberto, com seu jeito de cantar. Antes de João, Tom Jobim fazia samba-canção com Dolores Duran. E todo pessoal do Rio - Menescal, Bôscoli - veio por causa de João, são seguidores", afirma.



"É que o João não é muito de bater no peito para dizer que foi ele (que criou a bossa), mas a gente que pesquisa sabe que foi ele", acrescenta Paulinho.

Outro ponto importante para o ex-Novo Baiano é a valorização dos blocos afro. "É deles a estética que embeleza o Carnaval, toda a plasticidade que a TV mostra. Nos blocos de trio todo mundo se veste igual", nota.



"Essa é a homenagem do Paulinho Boca, há 50 anos vivendo disso, a todos os músicos, artistas e compositores que fizeram a trilha sonora da vida de todo nós, fazendo com que a Bahia ostentasse o titulo da Terra da Felicidade", conclui.



