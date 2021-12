Paulinho Boca de Cantor lança disco de forró nesta sexta

Xote, baião e forró. O show que acontece nesta sexta-feira, 22, no Portela Café (Rio Vermelho), poderia ser protagonizado por um dos conhecidos forrozeiros baianos. Mas o anfitrião da noite é Paulinho Boca de Cantor, que lança o disco "Forró do Boca", com músicas autorais, além de novas e antigas parcerias. Durante o show, marcado para as 22h, o cantor recebe convidados especiais, como Luiz Caldas e Adelmário Coelho. Os ingressos custam R$ 30 (no dia e local do evento) e R$ 25 (antecipado).

Mas quem pensa que a ideia do Forró do Boca surgiu por acaso está enganado, de acordo com o próprio cantor. Na entrevista a seguir, ele fala sobre a sua relação com o ritmo nordestino e projetos futuros.

Como é o Paulinho forrozeiro?

O meu trabalho sempre teve um pé na Música Popular Brasileira de uma maneira geral. Eu sou do interior, participo das festas juninas desde sempre, já tive várias músicas incluídas em discos anteriores do gênero que tocaram no rádio, como "Forró de Cachoeira", "Rancheira" e "Esquentei meu coração", alguns sucessos da minha carreira solo. Desde os Novos Baianos, a gente fazia muita incursão no forró, como no primeiro disco, de 1970, com o xote "A Casca de Banana que eu Pisei". Portanto, não é novidade nenhuma que eu, artista da MPB, queira fazer essa homenagem ao forró e aos 100 anos de Luiz Gonzaga. O Gilberto Gil também já gravou um disco de forró. Então é uma coisa que a gente acha normal.

Como surgiu a ideia do Forró do Boca?

Eu sempre faço estas festas juninas no interior da Bahia há mais de 30 anos, como a de Amargosa, Santo Antônio de Jesus, na minha terra Santa Inês e aqui na capital também. A gente sempre se apresentou com um repertório exclusivo de forró. Foi quando eu descobri que eu tinha uma produção de músicas autorais que dariam para fazer um CD. São parcerias minhas com Jair Luz e Luiz Caldas - inclusive a música em homenagem a Gonzaga, chamada "Se seu Luiz tivesse vivo". Tem também uma música que vai dar o que falar, "Seu Preconceito", também parceria com Luiz Caldas. Há ainda várias músicas que eu assino sozinho e outras com meu parceiro antigo Carlinhos Vergueiro.

O que o público pode esperar do novo CD?

Eu misturei essas músicas autorais com clássicos do forró e fiz medleys, porque o show de forró é dançante e as pessoas não gostam de ficar parando toda hora. Fiz um disco com essa característica do show ao vivo. Fora isso, é muito importante saber que o forró, uma música nordestina, que tocava só nas festas juninas, hoje toca no rádio durante o ano inteiro, transita por uma área universitária e faz sucesso nas pistas de dança do mundo inteiro. Eu já tenho convites para tocar na Europa e Estados Unidos no verão, para os gringos caírem no forró do Boca.

Como foi a escolha dos convidados deste show?

Luiz é padrinho do meu disco de forró, que gravei no estúdio dele. Ele sempre esteve presente, participou tocando guitarra e teve ideia de arranjos. Além disto, é um grande amigo, que eu admiro muito. Os outros amigos são os forrozeiros baianos que têm se sobressaído, compositores ótimos, que têm feito um trabalho muito bom no forró da Bahia.

