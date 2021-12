Paulinho Boca de Cantor faz show pelo projeto Domingo no TCA

O show musical A História da Música na Bahia, projeto idealizado e apresentado por Paulinho Boca de Cantor, é a próxima atração do Domingo no TCA. O apresentação acontece no domingo, 21, às 11h, no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. Na ocasião, o artista cantará um repertório variado e recheado de clássicos da música baiana. Os ingressos custam R$ 1 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, apenas no dia do espetáculo, a partir das 9h, com acesso imediato do público.

O projeto A História da Música na Bahia foi criado para mostrar a origem, a mistura de raças, o pioneirismo da Bahia na música popular brasileira, o começo, os primeiros artistas baianos a conquistar o Brasil, além dos momentos e movimentos marcantes da música baiana.

O conceito do show é resultado de diversas pesquisas e de um olhar do artista sobre a musicalidade e as canções apresentadas correspondem ao período de 1902 até os dias atuais, do trio elétrico, dos blocos afros e dos fenômenos de popularidade - Arrocha e Pagode - que surgem a todo instante na cena musical.

