Paulinho Boca de Cantor é o convidado do Circo, Choro e Riso

O "novo baiano" Paulinho Boca de Cantor será o convidado especial do espetáculo Circo, Choro e Riso, no circo Picolino, nesta terça-feira, 5, às 20h. O evento também conta com a performance circense de tecido da artista Marília Torreão. Os ingressos custam R$ 30.

Comandado pelo grupo Os Carinhosos, o espetáculo reúne música, teatro e artes circenses e já teve como convidados Grupo Barlavento, Lia Chaves, Mariella Santiago, entre outros.

O VJ Carlinhos projeta cenas de cinema mudo, cartoons e humor durante o espetáculo.

