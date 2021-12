Paulinho Boca de Cantor e Batifun animam Feira da Cidade no Imbuí

O evento Bailinho da Feira recebe neste final de semana, 27 e 28, os shows de Paulinho Boca de Cantor e da banda Batifun, que fecham o esquente de carnaval na Feira da Cidade. Desta vez, o projeto acontece no bairro do Imbuí, em Salvador.

No final da tarde de sábado, 27, Paulinho Boca apresenta sucessos dos Novos Baianos. Já no domingo, 28, a programação começa com atividades como jardinagem para crianças e discotecagem com alguns Djs da cidade. No final da tarde, quem comanda a festa é o Batifun.

