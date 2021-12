Paulinho Boca de Cantor canta Novos Baianos

Paulinho Boca de Cantor integra a programação do Solar de Virote, evento que traz, além dos shows musicais, feiras de artesanato, intervenções de dançade rua, poesia, dentre outras atividades. São 24 horas de festa no Parque Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, que vai das 19h de sábado até às às 19h de domingo, incluindo as paradas para os jogos da Copa das Confederações. O cantor se apresentará na madrugada, à 1h, e cantará sucessos do grupo Novos Baianos.

