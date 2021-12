Paula Toller traz turnê de Transbordada para Salvador

Paula Toller chega à Salvador com o seu novo show, Transbordada, segunda-feira, 20 de abril, às 21h, no Teatro Castro Alves. A apresentação faz parte da turnê do novo trabalho solo da compositora, que inclui as músicas "Calmaí" (primeiro single já nas rádios), "O sol desaparece", "Já chegou a hora" e "Tímidos Românticos", além de sucessos da banda Kid Abelha como "Nada Sei", "Oito anos", "Derretendo Satélites" e "Deus (apareça na televisão)".

O álbum foi gravado entre 2013 e 2014. Paula Toller e Liminha se reuniram para compor e gravar as dez músicas do novo álbum, que também tem como autores Beni Borja, Nenung e Arnaldo Antunes. A banda é formada por Adal Fonseca (bateria) Caio Fonseca (violão, guitarra, teclado, vocais), Maurício Coringa (violão, guitarra, vocais), Gustavo Corsi (guitarra e vocais), Márcio Alencar (baixo e vocais) e Juju Gomes (backing vocals).

Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 140 e estão à venda na bilheteria do teatro nos SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista ou pelo site Compre Ingressos.

