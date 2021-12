Paula Toller traz nova turnê em apresentação única no TCA

Se você acha que segunda-feira é o dia oficial do tédio, já pode marcar esta como exceção. Às 21h, a carioca Paula Toller aterrissa no Teatro Castro Alves para apresentação única da turnê Transbordada, seu mais novo disco solo.

Lançado no começo deste ano, o álbum mostra uma Paula livre, leve e solta - são dez canções inéditas que trazem um novo momento da artista, processando os altos e baixos da vida. "O disco traz alegria de viver na sua essência. É meu momento", conta.

O resultado, Paula apresenta hoje, em uma tacada só. O show, filho único para Salvador, mescla a nova fase da carioca com sucessos já conhecidos ao longo da sua carreira solo e como vocalista da lendária banda Kid Abelha.

É por meio de faixas como Tímidos Românticos, Calmaí, Transbordada e O Sol Desaparece que Paula dá o tom da noite de hoje. "Nesse show, vou cantar músicas do disco novo", explica por e-mail. "E alternar com grandes sucessos de toda minha trajetória".

Assim, quem é fã do trabalho mais antigo da cantora pode ficar despreocupado. Hits como Fixação, Nada Sei e Derretendo Satélites estão definitivamente dentro do setlist.

Parceria

Por outro lado, quem ainda não conhece o resultado do quarto disco solo de Paula Toller vai poder ver de perto a fase "transbordada" da artista.

O álbum, uma parceria inédita com Liminha, traduz uma vontade da artista de fazer um pop clássico, com um show mais "levantado" (como ela define). "Chegávamos com nossos rascunhos e íamos lapidando, experimentando. Depois do disco pronto, nós mexemos em alguns hitzões para aproximar da onda mais rock do Transbordada".

Tempestade

Quando perguntada sobre a mensagem central do disco, Paula usa a poesia da faixa-título, Transbordada, como resposta: "Minha alma teima em deslizar torso abaixo. Eu sou a tempestade!".

Ao longo do trabalho, a leveza da artista permite compreender um mix de elementos como alegria e desamores que são usados para formar uma tempestade humana.

Além disso, o disco traz o desejo de Paula de trabalhar com novas personalidades. É o que acontece na romântica Será Que Vou Me Arrepender, em que Paula divide os vocais com Hélio Flanders, vocalista do Vanguart.

"É uma parceria entre mim, Liminha e Arnaldo Antunes. O dueto com Hélio surgiu da vontade de ter cantando comigo um artista novo, com uma voz linda, numa canção experimental sobre dor de cotovelo", declara a cantora.

Enquanto isso, os arranjos modernos fazem com que o ritmo dançante seja latente, como é percebido na irreverente canção Seu Nome é Blá. "É um arranjo pra sacudir cabelo! Liminha foi colocando efeitos em tudo, até na voz. Tem umas 20 guitarras gravadas", comenta.

Além de transbordar em sua nova fase, o disco inédito foi também um risco que Paula assumiu. "Se deixarmos nos levar pelo que o mercado pede, só faremos discos ao vivo. Eu preciso me expressar musical e poeticamente, preciso me sentir viva como artista. Por isso tive coragem e banquei esse disco inédito e poderoso do meu próprio bolso", diz.

adblock ativo