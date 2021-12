Paula Fernandes lança dueto com Frank Sinatra

A cantora sertaneja Paula Fernandes lançou na última sexta (27) um dueto com o americano Frank Sinatra (1915-1998). A canção "Brazil" está disponível em formado digital na loja virtual iTunes.

A música foi lançada pela primeira vez por Sinatra em 1958, como parte do álbum "Come Fly With Me", e na época esteve no topo das paradas americanas.

A nova versão, cantada em parte por Paula Fernandes, é uma parceria entre a empresa Frank Sinatra Enterprises, que administra a produção deixada pelo músico, e a Universal Music, selo da cantora minera. Segundo um comunicado divulgado pelas empresas, a faixa foi lançada em comemoração à Copa no Brasil.



O dueto foi feito em Los Angeles e em Belo Horizonte, onde a cantora gravou sua contribuição à faixa feita originalmente em Hollywood, no Capitol Studio A. A música foi posteriormente remixada nos EUA.

A faixa fará parte do próximo álbum de Fernandes, previsto para setembro deste ano, e que reunirá outros duetos já lançados anteriormente pela cantora, além de canções inéditas.

Ao longo de sua carreira, o americano Frank Sinatra manteve diversas relações com a música brasileira. Além do álbum lançado com Tom Jobim em 1967, "Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim", ele participou das comemorações de 30 anos do Maracanã, apresentando-se no estádio em 1980.

