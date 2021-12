Paula Fernandes faz show em Salvador no Summer Time

A cantora sertaneja Paula Fernandes será a convidada da próxima edição do Summer Time, festa da banda Cheiro de Amor que acontece na sexta, 26, às 21h, na área verde do Wet´n Wild. A festa ainda terá um segundo palco, que será animado pela banda Salto 15. Os ingressos custam R$ 50 (pista), R$ 90 (Camarote feminino) e R$ 110 (camarote masculino).

Paula Fernandes vai relembrar sucessos como Pássaro de Fogo e Pra Você, além de apresentar canções do álbum mais recente, Meus Encantos. Já a anfitriã, a Cheiro de Amor, vai adiantar o clima de verão com músicas como a recém-lançada Amor de Sobremesa, que conta com a participação de Pablo.

