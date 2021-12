Paul McCartney retoma turnê em julho, nos EUA

Paul McCartney confirmou que continuará a turnê "Out There" a partir de 5 de julho, nos Estados Unidos. O ex-Beatle tinha apresentações no Japão e na Coreia do Sul no mês passado, mas precisou cancelar após uma infecção viral, que o deixou no hospital. "Lamento, mas vai levar algumas semanas mais para que voltemos a fazer rock na América de novo. Estou me sentindo bem, mas seguindo as recomendações dos meus médicos para pegar leve por mais alguns dias", declarou em mensagem em seu site oficial.

