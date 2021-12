Paul McCartney lança clipe gravado em Salvador em homenagem ao Brasil; Assista

O ex-Beatle Paul McCartney lançou nesta sexta-feira,7, seu novo álbum. O Egypt Station é o 17º da sua carreira solo. O disco possui 16 faixas, todas já disponíveis no YouTube e nas plataformas de streaming, sendo que uma delas, Back in Brazil, faz uma homenagem especial ao Brasil.

Aproveitando a data comemorativa da Independência do Brasil, o cantor lançou também o videoclipe da canção. O vídeo foi gravado em Salvador e mostra lugares turísticos da cidade, como o Pelourinho. Yasmin, a moça que subiu ao palco durante o show de Paul McCartney, no dia 21 de outubro de 2017, na Fonte Nova, é a atriz principal do clipe. O cantor publicou o vídeo em suas redes sociais com o recado: "Happy Independence Day, Brazil" (em tradução, "feliz dia da independência, Brasil").

Além disso, o músico anunciou uma promoção exclusiva para o público brasileiro. "Brasil, tem promoção especial! Quer ganhar sete vinis do Paul McCartney (incluindo o Egypt Station, já disponível nas plataformas) + vitrola? É só acessar o link, responder à pergunta e cruzar os dedos", escreveu em português.

Da Redação | Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE

