Paul McCartney fará show em Fortaleza

Paul McCartney deve retornar ao Brasil em breve. Segundo matéria publicada pelo jornal cearense Diário do Nordeste, a apresentação do ex-beatle deve acontecer em Fortaleza, na Arena Castelão, que também será palco de jogos na Copa das Confederações e na Copa do Mundo.

A confirmação foi dada pelo secretário especial da copa (Secopa) do Ceará, Ferruccio Feitosa. "Falta apenas a confirmação da data. A produtora nos perguntou se havia a possibilidade e confirmamos que sim. Não é o Governo do Estado que irá produzir o show, então, por isso, não há a possibilidade de ter ingressos distribuídos para a sociedade, como era nosso interesse; o evento é de uma produtora privada", declarou.

A previsão é que o show de sir Paul na capital cearense aconteça entre o final de abril e o início de maio. Segundo as primeiras especulações, a data mais provável seria no dia 27 de abril.

Além de Fortaleza, outras cidades brasileiras podem fazer parte desta nova turnê de Paul McCartney no brasil. Belo Horizonte, no estádio Mineirão, é o mais provável destino do ex-beatle. São Paulo e Rio de Janeiro também estão na disputa.

A primeira passagem de Paul McCartney no Brasil ocorreu em 1980, quando reuniu mais de 184 mil pessoas no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em 1993, retornou ao país tocando no Pacaembu em São Paulo e na Pedreira Paulo Leminski em Curitiba.

Após um longo hiato de 17 anos, Paul começou a vir com mais regularidade ao País. Em 2010, fez shows em Porto Alegre e São Paulo. No seguinte, Paul se apresentou no Maracanã, no Rio de Janeiro. Em 2012, completou o terceiro ano seguido de apresentações no País tocando em Recife e Florianópolis.



adblock ativo