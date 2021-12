Paul McCartney cancela shows no Japão por problemas de saúde

O ex-Beatle Paul McCartney cancelou uma apresentação prevista para Tóquio pela segunda noite consecutiva neste domingo por culpa de um vírus.

O artista britânico de 71 anos já havia cancelado um show no sábado, programado para o Estádio Nacional, um dia depois de ter contraído um vírus não especificado.

Como originalmente faria duas apresentações, ele decidiu por shows no domingo e na segunda-feira para compensar o cancelamento de sábado. Mas todas as apresentações acabaram canceladas.

"Infelizmente, meu estado não melhorou durante a noite. Esperava realmente estar melhor hoje", afirma McCartney em um comunicado publicado na página oficial do Facebook da turnê japonesa.

"Estou muito decepcionado e lamento decepcionar os meus fãs", completa o texto.

O cantor pretende prosseguir com a turnê com os shows programados para o Nippon Budokan Hall de Tóquio na quarta-feira e para o Estádio Nagai de Osaka, no próximo sábado.

"Os médicos ordenaram a Paul repouso absoluto e ele faz tudo o que pode para melhorar", disse um porta-voz de McCartney.

