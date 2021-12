Paul e Ringo tocam clássicos dos Beatles em tributo nos EUA

Paul McCartney e Ringo Starr apresentaram, na companhia de outras estrelas da música, uma versão do clássico dos Beatles Hey Jude em Los Angeles nesta segunda-feira à noite, 27, para comemorar os 50 anos da primeira aparição da banda britânica na TV norte-americana.

Numa rara apresentação conjunta para tocar músicas dos Beatles, McCartney e Ringo tiveram no palco a companhia de artistas como Stevie Wonder, Alicia Keys e o cantor de country Keith Urban, na celebração para marcar a noite de 1964, quando os Beatles se apresentaram no Ed Sullivan Show e foram assistidos por 73 milhões de pessoas.

Num show filmado para o The Night That Changed America: A Grammy Salute to The Beatles (em tradução livre, A Noite que Mudou a América: Uma Saudação do Grammy para os Beatles), McCartney e Ringo homenagearam os seus dois companheiros de banda, John Lennon e George Harrison. Lennon foi assassinado a tiros em 1980, e Harrison morreu de câncer em 2001.

"Nós estávamos numa banda chamada The Beatles, e sempre que tocávamos George e John estavam conosco", disse Ringo para a plateia. McCartney afirmou: "Nesta noite estamos lembrando os nossos amigos John e George".

Os Beatles se exibiram no programa de Ed Sullivan em 9 de fevereiro de 1964 para um público aos gritos, no que se tornaria um momento marcante para a banda e para a TV dos Estados Unidos. Quase 50 por cento dos lares norte-americanos com TV estavam sintonizados no programa.

No tributo desta segunda-feira, 28, técnicos do programa de 50 anos atrás lembraram que a ação de filmar a plateia começou naquela noite de 1964. Os adolescentes estavam tão histéricos que uma câmera se concentrou inteiramente na reação do público.

McCartney, na guitarra, e Ringo, na bateria, terminaram o tributo com Hey Jude e outro clássico dos Beatles, With a Little Help from My Friends.

Na plateia estavam a viúva de Lennon, Yoko Ono, e pela viúva de Harrison, Olivia. A última vez que McCartney e Ringo tocaram juntos músicas dos Beatles foi no aniversário de 70 anos do baterista, em 2010.

Num show de três horas, antes da apresentação dos dois, vários artistas tocaram músicas dos Beatles. O duo britânico Eurythmics voltou a se reunir para o conserto. Katy Perry cantou uma versão de Yesterday.

O tributo vai ao ar em 9 de fevereiro pela CBS.

