Patriarca do punk acena 'possível' despedida

O mundo realmente está de ponta-cabeça. Iggy Pop, o patriarca do punk, não é mais o primeiro a surgir quando se digita seu nome no Google (é uma tal de Iggy Azalea). Mas e daí? Quase septuagenário, esta entidade superior do rock já estava aí muito antes da Internet - e sua obra e memória seguirão vivas quando a tal da Azalea, muito em breve, se tornar mera nota de rodapé na enciclopédia da cultura pop.

Obra e memória, aliás, são os motes de Post Pop Depression, seu mais recente álbum, e também de Open Up and Bleed: A Vida e a Música de Iggy Pop, excelente biografia do Iguana assinada pelo jornalista Paul Trynka.

Josh & Iggy

Apontado por muitos críticos como a obra derradeira de Pop em vida - vira essa boca pra lá -, o álbum é fruto da recente parceria do cantor com um dos mais respeitados roqueiros dos últimos 15 anos: Josh Homme, da banda Queens of The Stone Age. Ao seu lado, uma cozinha de respeito: Dean Fertita (The Raconteurs), no baixo, e Matt Helders (Arctic Monkeys), na bateria.

Aos 69 anos, Pop faz em Post Pop Depression, de fato, um balanço da vida louca e do legado que deixa ao encarar a própria mortalidade.

Letras como a de American Valhalla (referência ao paraíso pós-vida dos guerreiros nórdicos) não deixam dúvidas: "Aonde é o Valhalla Americano? / Morte é a pílula mais difícil de engolir".

Gravado em segredo no estúdio de Homme localizado no deserto de Joshua Tree, o álbum traz aquele som já característico do guitarrista: grave, anguloso, seco.

Se for mesmo a saideira do velho punk, está de bom tamanho. Pode não ser comparável aos seus grandes momentos com os Stooges ou David Bowie, mas desce a cortina em grande estilo.

James & Iggy

Todo mundo conhece Iggy Pop, o rock star destrambelhado com corpo de bailarino que se tornou um dos pais do punk rock ao fundar, em 1967, a lendária banda The Stooges.

Já em Open Up and Bleed: A Vida e a Música de Iggy Pop, o autor Paul Trynka nos apresenta ao homem por trás do mito, o senhor James Osterberg.

Considerada por muitos críticos como a biografia definitiva do Iguana, Open Up and Bleed ganhou bela edição brasileira da Aleph, com capa dura e caderno de fotos.

Com mais de 500 páginas, o livro traz um relato detalhadíssimo de Pop, com direito a depoimentos de amigos de infância, músicos e produtores e até seu terapeuta. Não dava para esperar menos de Trynka, jornalista musical autor de bios de David Bowie, Brian Jones e ex-editor da revista Mojo.

Mas talvez o maior mérito do livro seja a revelação da dupla personalidade James Osterberg /Iggy Pop. Nascido na pacata cidade universitária de Ann Arbor, Iggy cresceu em um parque de trailers.

Seu pai era professor, e ele era um verdadeiro CDF: articulado, envolvido com política, foi até apontado como "o mais provável a se tornar presidente" no livro do ano escolar.

Tudo mudou, claro, quando ele foi fisgado pelo rock 'n' roll, graças aos irmãos (e vizinhos) Ron e Scott Asheton, com os quais ele fundou os Stooges.

O livro - talvez esta seja sua única falha - não explicita o momento exato em que o afável Jim se metamorfoseou em Iggy, o roqueiro selvagem que rolava sobre cacos de vidro no palco. Mas um relato em particular, do fotógrafo Bob Gruen, é bem revelador.

Em 1996, ele foi fotografar um show de Pop em Londres. Ao chegar, o encontrou em um ritual pré-show: "Foi como assistir ao Hulk, quando uma pessoa normal se transforma numa criatura incrível. Dava quase para ver ele se tornando mais forte e poderoso. O Jim tinha se transformado no Iggy e se apropriado de toda aquela massa, aquele poder".

Iggy, seu monstrinho!

