Pato Fu confirma show gratuito no Jardim de Alah

O grupo mineiro Pato Fu volta a Salvador para um show gratuito, que acontecerá no Jardim de Alah. A apresentação está marcada para o dia 24 de novembro (sábado), às 20h30.

Com músicas que exploram o lado lúdico, o grupo apresentará o repertório do álbum "Música de Brinquedo". O show conta com elementos cênicos inusitados, produzidos pelo grupo de manipuladores de bonecos Giramundo, além de explorar instrumentos de brinquedo e de acessórios infantis, como flauta, xilofone, kalimba e escaleta.

As faixas do espetáculos passeiam por Beatles, Tim Maia e Zé Ramalho, Titãs, além de músicas da própria banda.

