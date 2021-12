Pat Metheny sacia público do TCA com mais de 2h de show

"Vamos ter que estudar mais, moço!", gritou, divertidamente, um músico para um colega nas fileiras mais altas do Teatro Castro Alves, assim que as luzes acenderam-se e a plateia pôs-se a esvaziar o recinto lotado, na noite de quarta-feira.

De fato, o que o guitarrista de jazz-fusion norte-americano Pat Metheny e sua Unity Band proporcionaram naquela noite, além de um show de apuro jazzístico, foi uma verdadeira aula, da qual pode-se extrair várias lições.

Uma delas - e talvez tão antiga quanto o próprio jazz - é, na verdade, uma estupefação: como podem formas mais rupestres de uso de instrumentos musicais reivindicarem-se como "música" perto daquilo?

Outra lição - e, aí sim, mais indicada para nosso estudante de música acima citado - diz respeito ao homem e suas incríveis possibilidades, quando quer atingir a maestria de uma arte.

Mas Metheny não veio a Salvador para dar master class de autossuperação ou de conhecimento musical. Veio para dar show. E, ainda que a execução ao vivo de faixas de Unity Band, seu novo CD, esteja encerrada nesta habitual classificação, é preciso elevar show aqui a sua categoria mais ampla.

À parte os deslumbres de públicos privados de grandes espetáculos, é fato que, apesar de pertencer a uma geração mais nova e praticante de um estilo para muitos considerado herético, que é o jazz-fusion, Pat Metheny já integra o panteão icônico de grandes nomes do jazz.

E, se ele mesmo já é o show - como provou na execução solitária da música de abertura, a transcendental Come and See, manuseando uma geringonça acústica multicordas que emite sons de violão, cítara e harpa -, a entrada em cena dos músicos Chris Potter (saxofones, flauta), Ben Williams (baixo acústico) e Antonio Sanchez (bateria) fornece ao guitarrista não só uma base sólida para exercitar seus voos, mas um canal fluente de intercâmbios e experimentações.

Improviso - O que se estabelece a seguir são diálogos intensos, montanhas-russas de sons dissonantes, escalas digitadas com rapidez de relâmpago, harmonias finas, jazz na mais pura essência. A formação acústica do trio que acompanha Metheny permite aproximá-lo de um jazz mais tradicional, embora sua guitarra, muitas vezes turbinada com efeitos, forneça o contraponto contemporâneo, o caráter fusion do negócio.

No caso do show no TCA, o espírito de improviso foi reforçado por um inesperado problema técnico que emudeceu a guitarra de Metheny lá pela quarta música. Coube então ao baterista Antonio Sanchez ocupar o vazio com um solo fora do script.

Sanchez, aliás, domina a sessão rítmica com sua técnica exímia e elegante, uma vez que o baixista Ben Williams limita-se a escorar o ritmo. Já o saxofone de Potter se posiciona bem como parceiro de diálogos da guitarra de Metheny, no limite entre a virtuose e a contenção.

Falas em português - Já se passaram muitos minutos do início do show quando Metheny pega o microfone e dirige as primeiras palavras ao público. E em português (natural, ele é fã de música brasileira e passou boas temporadas no País).

Explica sua felicidade por tocar pela primeira vez na Bahia e passa a falar em inglês, nomeando as músicas que tocaram até ali e apresentando os músicos.

Mais tarde, voltaria a falar em português: "Estou com um pouco de problema no dedo, desculpem!". Nem parecia.

O ponto nevrálgico da performance foi a execução de Signales (Orchestrion Sketch), também do novo disco. O jogo de luzes vai revelando um aparato cênico de geringonças eletromecânicas que emitem sons pré-gravados.

Combinados com os instrumentos, formaram uma polifonia intrincada que magnetizou a plateia.

Mas o momento em que esta mais vibrou foi na versão muito própria de Insensatez, de Tom Jobim.

Lá pelas tantas, o apuro jazzístico redundou - esse é o problema da música instrumental executada em sequência; uma vez rompido o feitiço inicial, o universo do virtuosismo torna-se tão real e tangível que é como se o habitássemos há tempos.

O saldo final são duas horas de jazz rolando e 15 minutos para o bis, tempo suficiente para lavar a alma da plateia formada em grande parte de músicos, iniciados e simpatizantes.

Para outros que não estão na sintonia, o jazz pode soar excessivo, quando não uma exibição de musculatura musical e de capacidade de transcendência. De qualquer forma, poucos saem indiferentes de uma experiência como esta.

adblock ativo