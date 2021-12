Parque Costa Azul recebe tributo a Bob Marley

Músicos das velhas e novas gerações do reggae vão promover um tributo ao ídolo Bob Marley neste domingo, 11, às 16 horas, no Parque Costa Azul.

Com direção musical de Eduardo Sepúlveda, o Kildare Tributo a Bob - Dia Nacional do Reggae terá como anfitriã a banda baiana Diamba e a participação de vários artistas convidados. Já confirmaram presença Sine Calmon, Margareth Menezes, Lutte, Zuluz, Ras Erick, Raiz Ancestral, Ricardo Reina (Folha de Chá), Ricardo Correia (Cativeiro), Badaró, Renata Bastos, Geraldo Cristal e Prince Addámo. A abertura da festa, que tem acesso gratuito, contará com a apresentação do grupo Ministério Público.

"Esse evento é para celebrar o Dia Nacional do Reggae, homenageando Bob Marley e recebendo em nosso show os convidados que acreditam na oxigenação desse seguimento que esta cheio de talentos, mas com a imagem e gestão carentes de espaço e renovação, principalmente aqui na Bahia", diz Duda, vocalista da Diamba.

