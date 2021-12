Paroano Sai Milhó transforma o Café-Teatro Rubi em um arraiá

Tudo começou como uma brincadeira de Carnaval, em fevereiro de 1964, quando nove amigos da Rua Nova do Godinho (antiga Rua dos Nagôs), no bairro da Saúde, se uniram para brincar a folia de momo. Assim nasceu o Paroano Sai Milhó, grupo composto por 17 integrantes, que se consolidou no cenário musical baiano e que apresenta nesta sexta-feira, 16, e no sábado, 17, às 20h30, no Café-Teatro Rubi, o show Paroano Sai Forró, no projeto Bailões de São João.

"Nosso São João nasceu da mesma forma que nossa intervenção no Carnaval. De forma despretensiosa, informalmente. Começamos a cantar músicas clássicas dos festejos juninos batendo de porta em porta. Passeando por vários bairros de Salvador. Antes, isso era possível fazer de maneira tranquila, as pessoas abriam as portas desuas casas sem medo. Hoje é mais difícil", disse Francisco Mascarenhas, um dos fundadores do grupo.

As festas de São João foram incorporadas pelo Paraono Sai Milhó a partir dos anos 2000, quando o grupo diversificou suas atividades musicais, o que levou a lançar o disco Paroano Sai Forró, em 2002.

Palhaços caipiras

Nas festas juninas, o grupo troca suas tradicionais fantasias de palhaço por um figurino criado especialmente para a ocasião e apresenta um repertório com o que há de melhor na música tradicional junina.

"O palhaço é a nossa fantasia de carnaval. Mas no São João nos vestimos com roupas caipira, camisa quadriculada e chapéu de palha. E o nosso repertório é repleto do melhor do forró, com músicas de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Alceu Valença e outros ícones da música nordestina", afirmou Mascarenhas.

O fundador do grupo garantiu que ninguém ficará parado nos dois de bailes no Café-Teatro Rubi.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Marcos Casé

adblock ativo