Paroano Sai Milhó participa de baile do Café-Teatro Rubi

O grupo Paroano Sai Milhó irá se apresentar no Café-Teatro Rubi, localizado no Wish Hotel da Bahia. A banda irá fazer parte do projeto O Rubi Cai na Folia, nos dias 15 e 16 de fevereiro, das 20h30 às 23h.

A ideia da iniciativa é relembrar os carnavais de salão. Durante as apresentações, a Paroano Sai Milhó irá comemorar os mais de 50 carnavais que participaram. Com o intuito de homenagear os compositores baianos, o grupo irá apresentar músicas conhecidas nas vozes de Walter Queiroz, Dito, Carlinhos Cor das Águas, Gernônimo, Caetano, Moraes, Gil, entre outros artistas.

Os interessados irão investir R$ 80 em couvert artísticos que será pago no local.

