Parceria garante desconto em hotéis e nos ingressos

Na tentativa de turbinar a vendagem de ingressos para quem mora fora do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que alavanca a ocupação de leitos da rede hoteleira em uma época de baixa estação e crise econômica, a organização do Rock in Rio fechou parceria com 16 hotéis e estará comercializando em sua plataforma on-line, a partir desta quarta-feira, 29, a hospedagem casada com o tíquete (pulseirinha) para entrada do Festival que acontece entre os dias 15 a 17 e 21 a 24 de setembro.

Os descontos devem variar de 20% a 40% sobre o valor convencional da tarifa, a depender da bandeira. As tarifas não são fixas, variam segundo a data da compra.

Além da parceria específica com hotéis, o Rock in Rio fechou com a megaoperadora CVC que vende pacotes com aéreo + hospedagem + tíquete em outros hotéis. Cerca de 46% do público da última edição do Rock in Rio, em 2015, era de fora do Rio, diz a diretora-executiva do evento, Roberta Medina.

A organização está de olho em praças como a da Bahia, que dá pistas de ter demanda certa. Na atual fase de pré-vendas – aberta só para quem é cliente do Banco Itaú, patrocinador principal do festival –, dos 60% dos ingressos comercializados para público de fora do Rio, 3% são da Bahia. Só clientes do banco.

O desconto dos pacotes casados incide na tarifa e ingresso, juntos. Para quem vai comprar o tíquete avulso, para ter acesso ao festival o preço é de R$ 455 ingresso/ pessoa (inteira). Como a venda de ingressos para o público em geral será aberta no dia 06/04, a partir das 19h, através do site do evento (www.rockinrio.com.br), comprar a casadinha hotel + ingresso acaba sendo vantajoso já que na edição anterior, em 2015, os ingressos para dias mais disputados se esgotaram em poucas horas.

"Nossa crença é que se o Rio vai bem, o empresário vai bem. Naturalmente o turista deixa mais recursos na cidade. Quanto mais vierem de fora, melhor", diz Roberta, filha do idealizador do primeiro Rock in Rio, em 1985, o publicitário e empresário Roberto Medina.

Para atingir o público do Rio de Janeiro, os incentivos são outros. Nesta terça, o lançamento da parceria do evento com o Metrô Rio levou a cantora Fernanda Abreu à estação Jardim Oceânico (Barra da Tijuca) para anunciar sua participação no palco Sunset e a disponibilidade do metrô 24 horas para o público do festival.

A Cidade do Rock está sendo levantada na parte privada do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, que recebeu as delegações dos diversos países durante a Olimpíada de 2016. Por isso, a oferta de hotéis parceiros do Rock in Rio nas proximidades é grande, mas há opções em todas as regiões. Tem opção para todos os bolsos.

A ideia é atrair tanto o público mais abonado quanto o que não quer gastar muito. Desde o impecável Windsor Marapendi ou Grand Hyatt, ambos em frente a praia na Barra da Tijuca, até hotéis mais em conta como LSH Barra Hotel, mediano. Tanto a lista dos hotéis parceiros, pacotes da CVC, quanto line-up de cada um dos dias do festival estão no site oficial do evento.

*A jornalista viajou a convite da organização do Rock in Rio

