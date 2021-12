Parceria entre Dieguito Reis e trio Trindade discute arte e música

Falando sobre a arte como principal ferramenta de luta, o músico Dieguito Reis e o trio Trindade lançaram nesta sexta-feira, 27, o clipe da música ‘TIPOVANDAL’, disponível em todas as plataformas digitais. A faixa, que mistura trap e pagodão baiano, se inspira na música do rapper soteropolitano Vandal, para debater o momento atual da sociedade brasileira.

“A música fala sobre o temporal que estamos vivendo, mostrando que a arte é a nossa principal arma para continuar lutando por um mundo mais justo”, comentou Dieguito Reis, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE. O baterista da banda Vivendo do Ócio e do Lau e Eu está, atualmente, apostando em outros nichos musicais e investindo na carreira solo.

Selando o início dessa parceria, os músicos prometem que a faixa é apenas o primeiro passo para os trabalhos que ainda irão lançar juntos. Neste trabalho, os artistas contaram que a referência à Vandal surgiu naturalmente. “Reflete bastante a transformação que a arte pode fazer nas pessoas, um cara [Vandal] que passou por dificuldades inimagináveis, e que encontra na música a força para continuar lutando pelo que acredita”, relatou Dieguito.

“A música veio naturalmente, nada pensado. Quando percebi, Vandal já tinha invadido o refrão. Os meninos da Trindade abraçaram a ideia e detonaram na caneta”, explicou Dieguito, sobre o processo criativo da faixa. Ele contou também que conversa com Vandal desde o lançamento da ‘TIPOLAZVEGAZH MIXTAPEH’ (lê-se “Tipo Las Vegas Mixtape”).

Para Ramon Velásquez, do Trindade, a mistura do trap com o pagodão baiano é um solo fértil, onde dá para explorar bastante coisa. “Então faz muitíssimo sentido essa alusão a um dos segmentos mais relevantes da nossa história: o pagode”, refletiu.

O Trindade revelou que já está mentalizando o próximo single da carreira, o 5º da sua recente trajetória. Além disso, segue buscando cooperar com, cada vez mais, artistas das diversas “cenas” da cidade de Salvador. O trio já adiantou também que estará na ativa durante o Carnaval, pontuando que “tudo acaba onde começou, e é para lá que a gente vai”.

Dieguito Reis, por sua vez, afirmou que os próximos passos do projeto solo é continuar trabalhando com música com as pessoas que acredita, lançando disco com a banda Lau e Eu. O músico também destacou que está prestes a lançar um disco, em uma ‘pegada’ no estilo R&B, que está sendo produzido por Thiago Guerra, da banda Fresno.

Assista abaixo o clipe da faixa ‘TIPOVANDAL’:

Ashley Malia | Foto: Dio Costa | Divulgação Parceria entre Dieguito Reis e trio Trindade discute arte e música

