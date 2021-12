Parangolé realiza show em Paripe antes do jogo deste sábado

A banda Parangolé anima a torcida brasileira antes da partida entre Brasil e Peru, que acontecerá, às 16h, no sábado, 22, na Arena Corinthians, em São Paulo. O show terá início a partir das 14h30, no palco em Paripe, e contará também com telão para o jogo. A atração faz parte da grade do São João da Bahia.

Liderada por Tony Salles, a banda vai apresentar repertório com vários hits, incluindo Abaixa Que é Tiro, vencedora do troféu de “melhor música do carnaval 2019”, e Diferenciada, nova canção de trabalho. Neste dia será a última partida da seleção brasileira na fase de grupos da Copa América 2019.

Após o show da banda Parangolé, a cantora Anna Catarina sobe ao palco, às 18h30 . A artista de 16 anos, que começou a cantar com quatro anos, apresenta um show diversificado, que inclui músicas de autoria própria. A grade deste dia se encerra com Swing do Luh.

