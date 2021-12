Parangolé lota Fonte Nova em seu primeiro ensaio de verão

Com bilheteria esgotada, a banda Parangolé realizou neste domingo, 13, o seu primeiro ensaio de verão. O evento, que começou às 17h, na Arena Fonte Nova, contou com as participações do funkeiro Jerry Smith e do sertanejo Felipe Araújo.

A abertura da festa ficou por conta de Felipe Araújo, que depois subiu ao palco junto com Tony Salles, vocalista do Parangolé. Logo depois, foi a vez de Jerry Smith, que cantou com o anfitrião, sucessos como "troféu do ano".

Com Tony, o público acompanhou em coro todo o repertório do grupo de pagode. A esposa de Tony, a ex-dançarina, Scheila Carvalho, também compareceu ao ensaio, e recebeu, junto com o marido, os dois convidados do show para um bate papo descontraído.

O projeto segue ao longo de todo o mês de janeiro, sempre aos domingos. Na próxima edição, no dia 20, o "parango" se apresenta ao lado da banda Turma do Pagode e do sertanejo Luanzinho Moraes.

