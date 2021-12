Parangolé, Lincoln e Duas Medidas e Jerry Smith se apresentam em dezembro

A banda Parangolé, o cantor Lincoln e Duas Medidas e o funkeiro Jerry Smith se apresentam no dia 14 de dezembro no Armazém Hall, situado na cidade de Lauro de Freitas (Região Metropolitina de Salvador (RMS).

Os shows prometem um repertório repleto de sucessos como “Open Bar”, da banda Parangolé; “Rabetão no Paredão”, de Lincoln e Duas Medidas; “Bumbum Granada”, de Jerry Smith, entre outras músicas.

Os ingressos já estão à venda nas lojas do Pida (Shopping Salvador), Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia), Armazém Tickets (Salvador Norte Shopping), na bilheteria do Armazém e no aplicativo Partiu Balada.

