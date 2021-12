Parangolé lança CD gravado durante os ensaios de verão

Liderada pelo cantor Tony Salles, a banda Parangolé, que atualmente concorre ao título de hit do verão com as músicas 'Open Bar' e 'Abaixa Que É Tiro' (assista abaixo), lançou um CD gravado durante os ensaios em Salvador.

Com 54 faixas, o disco conta participação com os cantores Denny Denan e Hélder da Banda Invasão. O CD pode ser baixado gratuitamente pela plataforma digital Sua Música.

Confira as músicas:

