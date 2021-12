Parangolé inicia gravação do clipe de "Diferenciada" em São Paulo

Após conquistar o prêmio de "Música do Carnaval 2019" com o hit "Abaixa que é tiro", a banda Parangolé tenta emplacar seu novo sucesso. A canção da vez chama-se "Diferenciada", composição de Luciano Chaves, Bruno Toquinho e Tom Lima.

O cantor da banda, Tony Salles, desembarcou em São Paulo na quarta-feira, 29, para começar a realizar a gravação do vídeoclipe. No entanto, as filmagens só tiveram início nesta quinta, 30, em um estúdio na capital paulista.

“Diferenciada é uma música com a cara do Parangolé, dançante, pra cima. Com certeza vai invadir as academias e paredões espalhados pelo Brasil”, afirma o cantor.

Nas gravações, a diversidade feminina se fez bastante presente, com mulheres de diferentes etnias, faixa etárias e condições sociais.

O clipe, produzido pelo diretor Alex Batista, ainda não possui data de previsão para lançamento.

adblock ativo