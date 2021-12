Parangolé e Black Style fazem ressaca de Carnaval

Os grupos Parangolé e Black Style vão fazer a sua ressaca de Carnaval na próxima sexta-feira, 6, na casa de shows The Best Beach. A festa começa a partir das 22 horas, com ingressos no valor R$ 25 (pista) e R$ 50 (camarote).

Ainda há a opção de comprar os ingressos em "casadinha" no valores de R$ 40 (pista) e R$ 90 (casadinha).

Para animar o público, o Black Style vai apresentar o repertório de seu novo CD, além de sucessos como "Movimento do Verão". Já o Parangolé, comandado pelo vocalista Tony Salles, tocará hits de sucesso da banda, entre eles "Tchuco no Tchaco".

