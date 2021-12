Paralamas do Sucesso fazem show no TCA

Os Paralamas do Sucesso voltam a Salvador, para um show que acontecerá no dia 26 de outubro, às 18 horas, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

A banda, formada por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, deve apresentar ao público baiano músicas como "Aonde Quer Que eu Vá", "Meu Erro" e "Cuide Bem do Seu amor", além dos hits "Alagados", "Bora-bora" e "Meu erro"

O grupo começou na década de 1970, unindo rock ao reggae. Juntamente com Titãs, Barão Vermelho e Legião Urbana, são chamados de "Quarteto Sagrado do Rock Brasileiro".

Os valores dos ingressos para show no TCA vão custar R$80 (inteira) e R$40 (meia).

