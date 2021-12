Paralamas do Sucesso fará show na Concha Acústica em julho

A banda de rock Paralamas do Sucesso fará show em comemoração aos 30 anos de carreira, em 31 de julho, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.

A apresentação terá o repertório do disco "Multishow ao Vivo", com sucessos como "Alagados", "Cuide Bem do Seu Amor", "Sabe Amar/Romance Ideal", "Óculos", "Lanterna dos Afogados", "Ela Disse Adeus", "Lourinha Bombril", entre outras, com previsão para começar às 19h.

O grupo formado por Herbert Vianna (vocais e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone irá cantar as músicas de maior sucesso da sua trajetória e ainda versões de Tim Maia, Led Zeppelin e Sting. Os ingressos custam R$100 (inteira).

adblock ativo