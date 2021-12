Paralamas do Sucesso é confirmado no Festival de Primavera

As atrações do Festival da Primavera foram apresentadas nesta segunda-feira, 8, pelo prefeito de Salvador ACM Neto. Entre as atrações musicais, foram confirmados Paralamas do Sucesso, Lenine, Alavontê e Marcio Mello, que faz show tributo à Raul Seixas.

A segunda edição do festival acontece das 9h do dia 20 de setembro, sábado, à 0h do dia 21. Serão montados dois palcos para a realização do festival no Rio Vermelho. Ao todo, serão promovidas 30 atividades durante os dois dias de programação. A expectativa da Prefeitura é que 60 mil pessoas participem do evento, que tem como objetivo também atrair turistas, além dos moradores da cidade.

O evento também contará com uma feira gastronômica na rua da Paciência. Cerca de 40 chefs de cozinha se revezarão entre às 11h de sábado até às 17h de domingo em barracas a céu aberto. Além da comida, a feira traz ainda barracas de vinil, artes visuais, grafite, moda, design, antiguidades, frutas, flores, entre outros.

O festival ocupará quase toda a orla do Rio Vermelho. Para sua realização, o trecho entre a rua da Paciência e o Largo da Mariquita terá o tráfego de veículos interditado.

