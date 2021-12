Paralamas comemora 30 anos e traz show especial a Salvador

A banda Paralamas do Sucesso inicia em abril uma turnê pelo Brasil para comemorar os 30 anos de carreira. Na agenda, está prevista uma parada em Salvador para show no dia 19 de maio. O evento será na Concha Acústica. A venda dos ingressos ainda não começou e não há informações sobre os valores que serão cobrados.

O grupo prepara um show inédito com canções marcantes de sua trajetória nesses 30 anos, além de músicas de outros artistas que contribuíram na formação do som da banda. Entre eles, estão Led Zeppelin, The Clash, The Police, Jorge Ben, Gilberto Gil e Lulu Santos.

A turnê começa no dia 20 de abril com show em São Paulo e também vai passar pelo Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Belo Horizonte e Brasília.

