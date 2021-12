Paquito e Dom Chicla são os convidados do recital Pós-Lida

Em sua 53ª edição, o Pós-Lida tem como convidados especiais os cantores-compositores Paquito, ex-vocalista da hoje lendária banda Flores do Mal, e Dom Chicla, vocalista do Park Sonoro, banda que mistura os mais diversos ritmos. O recital de poesia e alguma prosa acontece nesta quinta-feira, 30, às 19h30, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), na Avenida Contorno.

Comandado pelo poeta James Martins, o Pós-Lida será plenamente dedicado à canção popular e seus segredos, inclusive com algumas letras recitadas e analisadas pelo poeta. O evento tem entrada franca e microfone aberto à participação do público.

adblock ativo