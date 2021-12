Panteras Negras e Geleia Solar se apresentam no JAM no MAM

As bandas Panteras Negras e Geleia Solar farão apresentação na próxima JAM no MAM neste sábado, 25, no Solar da Unhão, em Salvador. Os ingressos custam R$ 8, inteira, e R$ 4, meia.

A banda Panteras Negras, instrumental formado só por mulheres negras, fará a abertura do JAM. Em seguida, Geleia Solar, banda base da JAM no MAM, sobe ao palco para tocar junto com o grupo convidado e receber os artistas interessados em participar da jam session da noite, aberta a músicos profissionais ou em formação que tenham na improvisação o seu foco principal.

Os ingressos poderão comprar seus ingressos na bilheteria da JAM, que funciona no dia do evento no próprio Solar do Unhão, a partir das 17h.

