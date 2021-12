Painéis Funarte e Praça Cultural agitam Cachoeira até dia 20

O município de Cachoeira (a 110 km de Salvador) será palco da música e da cultura com a realização dos Painéis Funarte de Bandas de Música e a Praça Cultural até o próximo domingo, 20.



A programação foi aberta nesta quarta-feira, 9, às 9h, no Convento do Carmo, com a exposição Sons que Resistem ao Tempo: Memórias das Filarmônicas de Cachoeira; e show acústico com Danton do Acordeon e Nilton Azevedo - Flauta; concerto da Filarmônica 25 de Junho e apresentação do grupo Gege Nagô.



O evento inclui cursos de aprimoramento técnico em instrumentos de sopro, percussão, shows, teatro e dança, além da exposição Sons que Resistem ao Tempo: Memórias das Filarmônicas de Cachoeira.



Músicos da Bahia e de outros estados estão sendo aguardados para participar dos cursos oferecidos gratuitamente nos Painéis Funarte de Bandas de Música.



São cursos de técnicas e fundamentos para instrumentos de sopro, percussão, percepção musical, instrumentação e arranjo, reparo e manutenção de instrumentos de sopro, prática de conjunto e técnicas de ensaio para regente de banda.



Outras atrações



Paralelamente aos cursos, o projeto Praça Cultural vai reunir artistas de vários estilos durante os dias da programação do evento, com shows gratuitos na praça Teixeira de Freitas, no Centro Histórico de Cachoeira. Estão programadas, entre outras atrações, apresentações das filarmônicas Lyra Ceciliana, Minerva Cachoeirana e União Sanfelista, do Grupo Gege Nagô, Samba de Roda de Dona Dalva, Orquestra de Mambo do Recôncavo e do Samba da Vida.





Esta é a primeira vez que Cachoeira, cidade de ricas tradições musicais, com suas centenárias Filarmônicas Lyra Ceciliana e Minerva Cachoeirana, recebe os Painéis Funarte. O projeto realizado anualmente em cidades brasileiras tem o objetivo de estimular o desenvolvimento das bandas de música no Brasil, apoiando, estimulando e preservando a tradição musical.



A iniciativa conta com a parceria da prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, do governo do estado e da Fundação Cultural do Estado da Bahia.



O trabalho inclui o levantamento e edição de partituras, guias e manuais, a distribuição gratuita de instrumentos musicais para bandas e a realização de cursos de capacitação e atualização.

