Pai do punk brega, Wander Wildner traz seu show de hits ao Portela Café

O astro do rock gaúcho Wander Wildner é a atração do evento Quintas Artesanais no Portela Café, nesta quinta-feira.

O músico, notabilizado nacionalmente nos anos 1980 à frente da banda punk Os Replicantes, traz à cidade o show do seu último álbum, Wanclub - Música Para Dançar Vol. 59.

O disco, viabilizado em crowdfunding, é uma coletânea de hits como Um Lugar do Caralho, Eu Tenho Uma Camiseta Escrita Eu Te Amo, Bebendo Vinho e Surfista Calhorda - tudo regravado ao vivo em estúdio, marcando os 20 anos de sua carreira solo.

No evento, a casa oferece carta de cervejas artesanais e o som do DJ Big Bross.

