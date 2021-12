'Pagodin' reúne Léo Santana, Harmonia, Péricles e Sorriso Maroto neste sábado

Os amantes do pagode e do samba já tem destino certo neste final de semana. Isso porque, o "Pagodin" - evento que reúne artistas dos dois ritmos - acontece neste sábado, 25, no Wet'n Wild, em Salvador. A festa tem como atrações os cantores Léo Santana, Péricles, Ferrugem, Dilsinho, o grupo Sorriso Maroto e banda Harmonia do Samba.

Os últimos ingressos para o evento estão no valor de R$ 140 (pista/inteira), R$ 135 (Área Vip Frontstage), R$ 199 (Camarote Open Bar), R$ 200 (Camarotin) e podem ser adquiridos nas lojas do Pida, do shopping Piedade e Salvador (sem taxa), ou em outros balcões de ingressos (com taxa).

