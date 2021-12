Pagodin: festa será realizada com grandes nomes do samba

Será realizada neste sábado, 24, na Arena Fonte Nova, em Salvador, a 3ª edição do Pagodin. O evento vai trazer uma grade de atrações nacionais do samba, este que será bem representado por grandes nomes do gênero, como Péricles, Turma do Pagode, Ferrugem, Mumuzinho e Sorriso Maroto.

O Pagodin oferece ao público uma infraestrutura e serviço, com conforto e segurança, sem contar com os demais itens necessários para proporcionar o máximo de entretenimento e alegria. Somado a grandes sucesso do samba, badalação e muita animação marcam essa grande festa.

