Pagode das Antigas promete recordar sucessos dos anos 90

A festa Pagode das Antigas, que acontece no dia 2 de julho no Clube Fantoches, promete fazer o público recordar sucessos do gênero que marcaram a década de 90. Entre as canções do repertório não vão faltar "Papugurugundum", "O Pinto do Meu Pai", "A Juliana Não Quer Sambar", entre outras.

O evento terá início a partir das 14 horas e conta a presença das bandas Nossa Juventude, É o Tchan, Terra Samba, Gang do Samba, Paparicco, Raça Pura e Samba Comunidade. Os ingressos custam R$ 20 (Pista individual), R$ 35 (Pista casadinha), R$ 40 (Camarote individual) e R$70 (Camarote casadinha).

