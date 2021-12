Pagodart é convidado para o primeiro ensaio do Parangolé

O Parangolé irá receber, em seu primeiro ensaio de verão, "O Sexta da Gatinha", o Pagodart, novamente comandada por Flavinho. A festa será nesta sexta-feira, 12, às 22h, no De Passagem, na Pituba. O arrocha do Kart Love também fará parte do evento que custa R$ 80 (pista-inteira) e R$ 140 (área vip-inteira).

Tony Salles está no comando do Parangolé desde o começo do ano e, junto com a banda, lançou o CD "Baianidade Total", que fará parte do repertório do ensaio, além de algumas músicas dos convidados.

